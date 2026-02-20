Орденом Матери награждены 203 жительницы Беларуси

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены работницы различных сфер деятельности. В их числе - представительницы промышленных и агропромышленных предприятий, лесного и жилищно-коммунального хозяйств, организаций транспортной отрасли, энергетики, банковской, страховой и социальной сфер, торговли, связи и общественного питания, потребкооперации, органов внутренних дел, учреждений образования, здравоохранения, культуры, религиозных организаций, а также индивидуальные предприниматели и домохозяйки.