Поездка в авиаклуб ДОСААФ и рабочая командировка в Гомельскую область - итоги недели Президента

Гомельская область - юг Беларуси, у которого, по некоторым версиям, еще 40 лет назад не было шансов на развитие. Сегодня Петриков, Мозырь, Лясковичи - это регионы, где обсуждают не базовый минимум, как жить, а показывают уровень Минска: такие же больницы, школы, жилье и лучше - детские сады.

Президент на этой неделе инспектировал работу в регионе с участием всех губернаторов на юге - от развития агросервисов до ситуации на комплексах. Как обстоят дела? Что думают люди? А еще про ДОСААФ, авиацию и другие детали президентского графика.

Эту неделю Президент начал с неба и солнца. Александр Лукашенко приехал в Минский аэроклуб, чтобы узнать, чем занимается ДОСААФ сегодня и что это такое в принципе.

Факт ДОСААФ - это добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. А значит, они готовят кадры к службе, они выпускают в год 50 тыс. специалистов только технических профессий, связанных с армией. А если говорить о высоком, они - национальная база подготовки пилотов разных судов.

Ми-2, Ан-2, Як-52 - все летают в учебных целях. Дальше эти же ребята могут легко водить большие машины. Но просто обучение было бы не таким крутым, если бы ДОСААФ не влюблял всех желающих. Приехать в Липки, посмотреть самолеты может любой человек, билет стоит 20 рублей, отдельно работают экскурсоводы, тут же кафе (все для семейного отдыха). Именно в этот момент появляются новые пилоты: "Вырасту и полечу". Очень часто именно благодаря сильным детским впечатлениям появляются новые асы.

авиаклуб ДОСААФ

"Много примеров можно привести, сыновья приходят, телефоны в машинах оставляют. Все сидят в кабинах, под кабиной. Ветераны приходят, обнимают свои самолеты, целуют", - рассказал начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский.

Кстати, о больших самолетах. Здесь же в открытом доступе находится первый президентский борт, на котором глава государства летал с 1996 по 2015 год. К нынешнему борту тоже нет нареканий. Об этом и не только побеседуют с президентским пилотом Олегом Солтовским. Он имеет непосредственное отношение к "Белавии", в том числе к подготовке молодых будущих командиров.

Готовят в Липках и парашютистов, и аквалангистов, и операторов дронов, и водителей. Тут есть и коммерческая часть - пойти поучиться в ДОСААФ может каждый. Президент говорит, что нужно поднимать уровень требований.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Надо дисциплину в ДОСААФ подтянуть по водителям, чтобы мы достойных водителей готовили, чтобы они могли на дорогу выезжать на автомобиле. Как бы они на меня сегодня не обиделись, когда услышат этот спич от меня, они будут мне благодарны, потому что жить же будут".

Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Не прошло и суток, как в пуле Первого появилось сообщение для всех следящих за президентским графиком - Александр Лукашенко инспектирует ход посевной кампании с воздуха.

Направление - Гомельская область. По температуре, конечно, юг страны удивил - всего +12, а ощущается вообще как +4 с приличным ветром, но когда это мешало работе.

"На полях, конечно, тут порядок. Ты (губернатор Гомельской области Иван Крупко - прим. ред.), может, и специально это сделал. Я тоже подумал, что невозможно. Пролечу там севернее, посмотрю, но ты же знаешь маршруты, где я буду лететь. Отклонение будет, да, но все равно это прилично, чего не скажешь о животноводстве", - отметил глава государства.

Тут же Президент покажет фотографии управделами. Падеж скота - всегда печально, в том числе для тех, кто его упустил.

убитый скот

Посыл для тех, кто думает, что если "далеко от Минска, значит плохо видно". Короткая ремарка и кортеж переедет на Мозырьтехсервис, где ремонтируют и производят комплектующие для большого количества разной техники.

Агросервисы в перспективе будут ключевыми в крупных районах, но и мехдворы не отменяются на местах, просто функционал будет отличаться. Здесь "большой" ремонт, это связано и с усложнением самих машин (зерно- и кормоуборочной техники). И вообще с тем, что система таких организаций уже была обкатана и хорошо работала до 1990-х.

"Сегодня не во всех колхозах, совхозах, но в половине нужна помощь и по ремонту, и т. д. И не только потому, что усложнилась техника, а потому, что нет тех людей, нет уже этих седовласых стариков. Они, может, где-то есть, но их надо просить, чтобы они пришли и посоветовали, помогли, поддержали слесарей, ремонтников и т. д. Нам кровь из носу надо восстановить сельхозтехнику", - подчеркнул белорусский лидер.

Это не значит, что с тех, кто этой техникой владеет, снимут ответственность. Уже на семинаре-совещании обозначат и сигналы на места, и ответственность производителей.

"Гарантийное обслуживание - железобетонно, некачественную продукцию произвел - от Рогожника или нынешнего министра забирай и восстанавливай за свой счет", - заявил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси

В это время на совещании поднимут тему "Один район - один проект". Глава государства приведет конкретные примеры: "Недавно мы были в Могилевской области, юго-восток, посмотрели очередное предприятие по производству рыбы. Икру получили и малька вывели из икры - замкнутый цикл. Внешний рынок большой, россияне готовы покупать. Почему не вложить деньги и быстро вложить, чтобы получить хорошую отдачу?"

Глобальный посыл - идти от ситуации, но создание тех же агросервисов тоже может стать районным проектом.

"А кое-где это даже важнее, чем создать 5 рабочих мест и штамповать какой-то пластик, не то мешки какие-то делать и т. д. Наверное, и это надо, но это хорошие проекты, которые надо реализовывать", - отметил Александр Лукашенко.

На примере Петрикова можно доказать, что даже далеко от центра страны существуют большие и успешные проекты. Открытие калийного производства сильно рвануло вверх всю социальную сферу. Это при том, что запаса руды хватит тут на 100 лет вперед.

Петриков

Что нужно людям, когда они приезжают, что называется, по месту работы? Жилье, инфраструктура (сады, школы, больницы), медицина - один из ключевых показателей, по которому измеряется уровень жизни. В районе 2 участковые больницы, 7 амбулаторий, больше 2 десятков ФАПов. Мамами становятся тоже здесь.

Полесье - соль белорусской нации. И здесь, чтобы ни говорили, есть и своя культура, и свой особый уклад, поэтому так важно было создать условия, чтобы здесь оставались.

Покажут Президенту и один из детских садов. Все, кто окружает главу государства в таких поездках, были этим садом сражены наповал: спортзалы, раздевалки, лифты, бассейны на улице и внутри.

бассейн в детском саде Петрикова

Сейчас Петриков еще и дополнительно разрастается не только жильем, они делают большой упор на комфорт каждого дня. Совсем скоро здесь будет большой физкультурно-оздоровительный центр.

Вот из таких "кирпичиков" и строится уровень жизни в городе, районе, регионе, стране. 26 апреля в Лясковичах (это буквально в получасе езды от Петрикова) Президент оценил, чем закончилась модернизация комплекса "Агро-Лясковичи". Все сделали буквально за полгода - это новый формат содержания в поисках оптимального варианта.

Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

"Стоимость типового помещения, которое мы построили, составляет 4 млн 315 тыс. руб. Из железобетона такой объект выходит в 3 млн 618 тыс. Если же строить в металле, цена вырастет до 7 млн".

Президент Беларуси Александр Лукашенко в комплексе "Агро-Лясковичи"

Все продумывали именно для содержания телят, здесь многое зависит и от условий, и от людей. Помните кадры, которые Президент показывал управделами из Рогачевского района? Все ответственные за это люди уже в СИЗО.

"Фотографии я хотел журналистам показать, чтобы они понимали, что у меня бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный, а чтобы они посмотрели, они с ума сойдут, особенно городские", - заявил Президент Беларуси.

Самое обидное, что на животноводстве в Беларуси можно зарабатывать очень хорошие деньги, если просто делать все по технологии и с нормальным отношением. В той же Гомельской области много мелиоративных земель. Это значит, есть где выращивать корм для животных. А дальше можно зарабатывать хоть на мраморной говядине, хоть на молоке.

"Надо нам активнее это развивать, если есть рынок, а он будет. Вы видите, как дорожают удобрения, уже в 2 раза подорожали. Сейчас продовольствие начинает дорожать, поэтому спрос будет", - отметил глава государства.

В целом подход к строительству оценили на отлично. С учетом местных возможностей подобные проекты будут тиражироваться по всей стране. Президент ранее пообещал, что если все получится, символические бокалы шампанского будут подняты. Получилось - и бокалы подняли.