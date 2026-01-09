Президент Беларуси подписал указ о значительном снижении административной нагрузки на граждан

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ по вопросам осуществления административных процедур. Документ направлен на снижение административной нагрузки на граждан, оптимизацию и упрощение значительного числа процедур.

Изменения внесены на комплексной основе и с учетом предложений общественности, широкого круга заинтересованных органов и организаций. В частности, для удобства граждан сокращается количество запрашиваемых документов по более чем 100 административным процедурам. Кроме того, значительная часть сведений будет запрашиваться госорганами самостоятельно.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

"По административным процедурам, совершаемым по вопросам, связанным с недвижимым имуществом, например, процедуре перевода жилого помещения в нежилое или процедуре признания жилого помещения несоответствующим санитарным требованиям, уже не нужно будет подавать документы, подтверждающие право собственности на это жилое помещение. Соответствующая информация будет запрошена автоматически органами, которые совершают процедуру, из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним".