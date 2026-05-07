"Проект Свобода" был прекращен из-за Саудовской Аравии
Автор:Редакция news.by
Решение Трампа прервать операцию "Проект Свобода" по регулированию судоходства в Ормузском проливе было вынужденным. Об этом сообщает NBC News.
Как стало известно журналистам, миссию прекратили из-за того, что ключевой союзник Вашингтона в Персидском заливе - Саудовская Аравия - запретил США пользоваться своими базами и воздушным пространством. Телеканал отметил, что страны залива были застигнуты врасплох объявлением Трампа о старте проекта, а руководство Саудовской Аравии было в гневе. Глава Белого дома даже созвонился с наследным принцем, но это не помогло. В результате Трамп принял решение о приостановке "Проекта Свобода" спустя сутки после его начала.