Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 75 человек

Число жертв пожара в жилом комплексе Гонконга продолжает расти. По последним данным, погибли 75 человек, почти 300 пропали без вести.

С крыши одной из башен удалось спасти мужчину, который пролежал там более 20 часов. Спасательные работы продолжаются.

Уровень сложности пожара оценивается как высший. Пожар уже назван самым сильным в Гонконге за последние 17 лет. Власти считают, что огонь распространился слишком быстро: в конструкции зданий обнаружен пенополистирол. Трое высокопоставленных сотрудников строительной компании арестованы: их обвиняют в непреднамеренном убийстве.