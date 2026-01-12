3.68 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
Легковое авто столкнулось с автобусом в Гомеле
Автор:Редакция news.by
Серьезное ДТП произошло в Гомеле: легковушка столкнулась с автобусом. По предварительной информации, 20-летний водитель авто Mazda ехал в сторону деревни Березки и из-за погодных условий на закруглении дороги не справился с управлением.
Парень выехал на встречную полосу, столкнулся с городским автобусом. Водителя легковушки зажало в салоне, самостоятельно выбраться он не смог, поэтому потребовалась помощь МЧС. Пострадавшего на скорой увезли в больницу.