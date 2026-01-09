МЧС ликвидирует последствия снегопада: из снега извлечены десятки автомобилей

В ликвидации последствий непогоды оказывают помощь спасатели - вечером 8 января в Дрибинском, Кировском, Глусском, Горецком, Быховском, Могилевском и Чаусском районах они извлекли из снега 8 легковых автомобилей.

В Солигорском районе оказывали помощь в буксировке автомобиля, съехавшего в кювет. В Житковичах подразделения МЧС помогли отбуксировать автобус, пассажиров внутри не было.

В Столинском районе также потребовалась помощь: легковой автомобиль застрял в снегу. По оперативной информации, пострадавших нет.

Подразделения МЧС оказывают и помощь гражданам в уборке упавших деревьев на дорогах. В целом по стране организован системный контроль за безопасной и надежной работой объектов жизнеобеспечения населения, своевременным принятием мер по устранению возникающих аварий. Усилены дежурно-диспетчерские службы.