3.71 BYN
2.92 BYN
3.40 BYN
Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в Минске
Автор:Редакция news.by
Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в Минске. ЧП произошло на улице Голодеда.
Возгорание возникло во встроенных торговых помещениях на первом этаже здания. Были эвакуированы 30 человек, 5 из которых дети. Никто не пострадал.
Позже стало известно, что возгорание происходило с обратной стороны дома в подвале. Во время тушения огня работниками МЧС была обнаружена женщина. После осмотра врачами была зафиксирована смерть.
Причина пожара и обстоятельства трагического происшествия устанавливаются.