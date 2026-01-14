Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в Минске. ЧП произошло на улице Голодеда.

Возгорание возникло во встроенных торговых помещениях на первом этаже здания. Были эвакуированы 30 человек, 5 из которых дети. Никто не пострадал.

Позже стало известно, что возгорание происходило с обратной стороны дома в подвале. Во время тушения огня работниками МЧС была обнаружена женщина. После осмотра врачами была зафиксирована смерть.