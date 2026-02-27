В Лунинце из-за взрыва пауэрбанка сгорела квартира. В ней проживала семья с двумя детьми.

В МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома. Эксперты провели проверку, оказалось, очаг возгорания находился в гостиной на диване. А непосредственно причиной инцидента стало короткое замыкание подключенного к электрической сети портативного зарядного устройства.