В Нидерландах горят военные полигоны
Автор:Редакция news.by
В Нидерландах горят военные полигоны - на территории страны возникли десятки очагов возгораний.
По предварительным данным, они носят природный характер и связаны с продолжительной засухой. Огонь охватил территории трех военных полигонов, в одном из случаев возгорание началось во время проведения учений.
Тушение осложняется риском детонации боеприпасов. Власти страны даже запросили помощь Европейского союза в ликвидации пожаров.