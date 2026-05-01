Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

В Нидерландах горят военные полигоны - на территории страны возникли десятки очагов возгораний.

По предварительным данным, они носят природный характер и связаны с продолжительной засухой. Огонь охватил территории трех военных полигонов, в одном из случаев возгорание началось во время проведения учений.

Тушение осложняется риском детонации боеприпасов. Власти страны даже запросили помощь Европейского союза в ликвидации пожаров.

Разделы:

ПроисшествияЕвропаЧП

Теги:

Нидерландыпожары