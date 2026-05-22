В Париже футбольные болельщики устроили погромы на улицах

В Париже футбольные болельщики устроили погромы на улицах накануне встречи клубов "Ланс" и "Ницца" в финале Кубка Франции.

Десятки людей, одетых в черное, атаковали бар в одном из столичных округов. Они бросались стульями и другими предметами в окна и друг в друга. В столкновениях 6 человек получили ранения.

Полиция задержала 65 человек, среди них есть болельщики "Ниццы". По данным полиции, у задержанных нашли холодное оружие.

Скриншот видео Le Parisien

ПроисшествияЕвропаЧП

беспорядкиинцидентФранция