3.87 BYN
2.73 BYN
3.18 BYN
В Париже футбольные болельщики устроили погромы на улицах
Автор:Редакция news.by
В Париже футбольные болельщики устроили погромы на улицах накануне встречи клубов "Ланс" и "Ницца" в финале Кубка Франции.
Десятки людей, одетых в черное, атаковали бар в одном из столичных округов. Они бросались стульями и другими предметами в окна и друг в друга. В столкновениях 6 человек получили ранения.
Полиция задержала 65 человек, среди них есть болельщики "Ниццы". По данным полиции, у задержанных нашли холодное оружие.
Скриншот видео Le Parisien