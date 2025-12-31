В Польше сильный снегопад парализовал дороги - сотни авто в пробках

Экстремальная ситуация возникла из-за непогоды в Польше на трассе между Варшавой и Гданьском. Дороги полностью парализованы из-за интенсивного снегопада и сильного ветра.

Сотни автомобилей в пробках. Полиция и дорожные службы пытаются создать на трассе коридор жизни, по которому легковые автомобили смогут с обеих сторон добраться до пункта временной дислокации. Снегоуборочная техника к таким метеоусловиям оказалась не готова.