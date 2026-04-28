В Туапсе после ночной атаки украинских беспилотников загорелся НПЗ

В Туапсе после ночной атаки украинских беспилотников вновь загорелся местный НПЗ. Полыхают по меньшей мере три хранилища.

Облака удушливого дыма укрыли город: из соседствующих с предприятием домов начата эвакуация жителей. В инциденте никто не пострадал, борьбу с огнем ведут 40 пожарных расчетов.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54e6cb2f-d1f6-47dd-9a56-3bf1ab44fc6a/conversions/fbf9e74f-2ceb-4a6c-a73d-6356cdd2930a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54e6cb2f-d1f6-47dd-9a56-3bf1ab44fc6a/conversions/fbf9e74f-2ceb-4a6c-a73d-6356cdd2930a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54e6cb2f-d1f6-47dd-9a56-3bf1ab44fc6a/conversions/fbf9e74f-2ceb-4a6c-a73d-6356cdd2930a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54e6cb2f-d1f6-47dd-9a56-3bf1ab44fc6a/conversions/fbf9e74f-2ceb-4a6c-a73d-6356cdd2930a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Нефтяные терминалы в Туапсе удалось потушить буквально несколько дней назад: их ранее атаковали уже дважды. Прошлый налет стал причиной масштабного экологического бедствия: городские пляжи Туапсе оказались укрыты толстым нефтяным одеялом. Черную грязь пришлось круглосуточно убирать как спасателям, так и добровольцам.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d050914-d41d-4215-9882-4657a59bf22b/conversions/0d8e9a13-79ff-4790-82a3-5a52232034d8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d050914-d41d-4215-9882-4657a59bf22b/conversions/0d8e9a13-79ff-4790-82a3-5a52232034d8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d050914-d41d-4215-9882-4657a59bf22b/conversions/0d8e9a13-79ff-4790-82a3-5a52232034d8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d050914-d41d-4215-9882-4657a59bf22b/conversions/0d8e9a13-79ff-4790-82a3-5a52232034d8-xl-___webp_1920.webp 1920w