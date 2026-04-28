В Туапсе после ночной атаки украинских беспилотников загорелся НПЗ

В Туапсе после ночной атаки украинских беспилотников вновь загорелся местный НПЗ. Полыхают по меньшей мере три хранилища.

Облака удушливого дыма укрыли город: из соседствующих с предприятием домов начата эвакуация жителей. В инциденте никто не пострадал, борьбу с огнем ведут 40 пожарных расчетов.

Нефтяные терминалы в Туапсе удалось потушить буквально несколько дней назад: их ранее атаковали уже дважды. Прошлый налет стал причиной масштабного экологического бедствия: городские пляжи Туапсе оказались укрыты толстым нефтяным одеялом. Черную грязь пришлось круглосуточно убирать как спасателям, так и добровольцам.

Насколько масштабны экологические последствия теперешней атаки, выясняется.

