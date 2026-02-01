3.75 BYN
В Турции перевернулся автобус с пассажирами
Автор:Редакция news.by
Страшное ДТП произошло на юге Турции. В Анталье автобус не смог пройти поворот и опрокинулся в кювет. 8 человек погибли - все они граждане Турции, 26 пострадали. По информации властей, среди раненых есть люди в тяжелом состоянии.
По данным турецких СМИ, в момент аварии пассажиров буквально зажало внутри автобуса и под ним.
По предварительным данным, водитель не учел погодные условия (трасса была мокрой) и на большей, чем требовалось, скорости входил в поворот. Начато следствие.