В Турции ученик в школе открыл огонь из ружья - есть пострадавшие
Автор:Редакция news.by
На юго-востоке Турции вооруженный ученик проник на территорию школы и открыл огонь из ружья. Пострадали не менее 18 человек, сообщает телеканал NTV.
Также поступала информация о захвате заложников из числа учащихся.
На место происшествия были оперативно направлены подразделения полиции и бригады скорой помощи. Территория вокруг школы оцеплена, большая часть учеников эвакуирована.
Сообщается, что нападавший, который скрывался в здании школы, был нейтрализован. При этом губернатор заявил, что подросток совершил самоубийство, пишут СМИ.