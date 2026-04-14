В Турции ученик в школе открыл огонь из ружья - есть пострадавшие

На юго-востоке Турции вооруженный ученик проник на территорию школы и открыл огонь из ружья. Пострадали не менее 18 человек, сообщает телеканал NTV.

Также поступала информация о захвате заложников из числа учащихся.

На место происшествия были оперативно направлены подразделения полиции и бригады скорой помощи. Территория вокруг школы оцеплена, большая часть учеников эвакуирована.