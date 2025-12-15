На площади Победы в Витебске зажгли главную елку области

Новогодняя сказка пришла в северный регион - на площади Победы в Витебске яркими огнями засияла главная елка области.

За праздничную атмосферу отвечали сотни сказочных персонажей - Деды Морозы и Снегурочки прошли по центральной улице города. Колонну зимних волшебников сопровождал духовой оркестр и стилизованная техника.

На площади участники новогоднего парада устроили театрализованное представление. А после выступления символа 2026 года - Огненной Лошади - не без помощи волшебства зажгли огни на главной елке области.

"Дети очень рады, они ждали этого момента - зажжения елки. Теперь ждут Деда Мороза, чтобы пожмякать", - рассказала жительница Витебска.

"Елка очень красивая, очень красивый орнамент и такая яркая. Концерт тоже очень классный, все очень круто, хоть снега нет, но настроение появилось!", - отметила девочка.

Главная елка Витебской области - одна из самых больших в Европе, ее высота - 34 м. В 2025 году она сменила привычные украшения на пиксельное панно в форме спирали и светодиодные банты.