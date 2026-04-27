Фото: belta.by

Страшная авария на Чернобыльской АЭС принесла страшные последствия, однако благодаря ученым и развитию науки в Беларуси сделали невозможное - возродили территорию для жизни.

Тогда пострадала почти четверть территории Беларуси, каждый пятый житель. 479 населенных пунктов навсегда сравняли с землей, 340 промышленных предприятий ликвидировали полностью или частично.

Сегодня условиям для молодых специалистов на постчернобыльских территориях можно только позавидовать. При заключении первого пятилетнего контракта выплачивают 200 базовых величин, при повторном - еще 300 и дают жилье.

Открыли бассейн и наладили производство сыров: как сегодня живут в Хойниках

Что касается социальной инфраструктуры (школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, медицинских учреждений), то здесь их стараются оснастить, как и по всей республике, в соответствии с современными требованиями.

Хореограф филиала "Центр культуры г. Хойники" Хойникского районного дома культуры Алеся Зубок после окончания университета вернулась на малую Родину, получила жилье и все причитающиеся выплаты.

Алеся Зубок:

"Это мое любимое дело, поэтому не считаю это работой. Это мое хобби по жизни. Я заранее знала, что вернусь в родной город. Заключила целевое направление и вернулась обратно на родину. Мне здесь нравится. Я набрала детей с трех лет, а сейчас они уже подросли - по 8-9 лет".

Алеся Зубок

Алеся изменения в городе замечает как никто другой - в Хойниках она родилась, взрослела, с молоком матери впитала чувство единства с родной землей. Ее отец Михаил Кирпиченко тоже местный. Об аварии в Чернобыле узнал в Москве во время службы в армии.

Михаил Николаевич сейчас работает в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике, зоне особого контроля. На территории заповедника в 30-километровой зоне когда-то находилась деревня Кажушки, в которой что не дом, то родственники. Деревню отселили 40 лет назад, но и сейчас, как говорит мужчина, без валидола об этом вспоминать не может.

"Это была курортная зона. Все берега Припяти были усланы летом палатками. Люди приезжали отдыхать из Киева, Мозыря, Пинска. Здесь дубравы большие. Рыбы в водоеме всегда хватало, это же Полесье. А теперь это боль на всю жизнь", - поделился воспоминаниями лесничий Оревичского лесничества Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Михаил Кирпиченко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко эту тонкую связь поколений с родным краем прочувствовал еще в 1990-х. Отсюда и забота о непростой земле, но родной. Для кого-то это была просто почва - где-то плодородная, где-то не очень, местами загрязненная радионуклидами, - но для Президента эта земля была пропитана кровью отцов, защищавших Беларусь в годы Великой Отечественной войны от немецко-фашистских оккупантов. Эта земля - душа белорусов, земля предков с их могилами, и сдаться, столкнувшись с опасностью, было нельзя.

Спустя 15 лет после трагедии Александр Лукашенко посетил загрязненные территории. "Самая главная проблема - освоение брошенных земель. Они находятся в ужасном состоянии. Там, где можно будет жить (их будет немного), освоить их будет катастрофически тяжело, потому что мы их осваивали столетиями, а они заросли за 10 лет", - сказал белорусский лидер.

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Все 15 лет после катастрофы оппозиция настаивала на остановке освоения чернобыльских земель и промышленного производства продуктов питания на этих территориях. Для понимания: это почти 4 тыс. населенных пунктов, среди которых 27 городов с общим населением более 2 млн человек. Суммарный ущерб для Беларуси специалисты тогда оценили в 32 бюджета республики за 1985 год, но вопреки мнению противников возрождения этого региона, ссылавшихся на огромные финансовые траты, государство взяло на себя это серьезное бремя ответственности. Пока мир дискутировал, что можно и нельзя, что выгодно и не очень, Беларусь делала. И не останавливается на достигнутом.

Например, в сентябре 2025 года в Хойниках открыли плавательный бассейн - объект, о котором мечтали все жители города от мало до велика, а теперь им завидуют и соседи. Это место стало важнейшим центром здорового образа жизни, точкой притяжения для молодежи, школьников и их родителей. Спортивный объект полностью отвечает современным стандартам.

Бассейн в Хойниках

А еще гордость города - Полесский производственный участок молокоперерабатывающего предприятия. В основном все перерабатывающие заводы на пострадавших территориях после 1986 года ликвидировали, но это уникальное - сюда по-прежнему привозят молоко из Брагинского, Наровлянского, Хойникского районов. Из него делают вкусные, качественные и чистые сыры.

Полесский комбинат построили за два года до аварии на Чернобыльской АЭС. В те годы выпускали до 20 т сыров, а еще масло. Для такого производства идеально подходила местная сырьевая база. Благодаря чернобыльской программе в 1990-х мощности начали возобновлять. До 2015 года предприятие прошло модернизацию, но совершенствоваться продолжает. В планах довести производство сыров с 12 до 19 т в сутки, что приблизит завод к объемам 1986 года. Сейчас в фаворитах находятся твердые и полутвердые сыры, но гордостью является элитная группа - сыр "Пармезан" и редкий для Беларуси "Франциск".