3.76 BYN
2.82 BYN
3.29 BYN
Открыли бассейн и наладили производство сыров: как сегодня живут в Хойниках
Страшная авария на Чернобыльской АЭС принесла страшные последствия, однако благодаря ученым и развитию науки в Беларуси сделали невозможное - возродили территорию для жизни.
Тогда пострадала почти четверть территории Беларуси, каждый пятый житель. 479 населенных пунктов навсегда сравняли с землей, 340 промышленных предприятий ликвидировали полностью или частично.
Сегодня условиям для молодых специалистов на постчернобыльских территориях можно только позавидовать. При заключении первого пятилетнего контракта выплачивают 200 базовых величин, при повторном - еще 300 и дают жилье.
Что касается социальной инфраструктуры (школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, медицинских учреждений), то здесь их стараются оснастить, как и по всей республике, в соответствии с современными требованиями.
Хореограф филиала "Центр культуры г. Хойники" Хойникского районного дома культуры Алеся Зубок после окончания университета вернулась на малую Родину, получила жилье и все причитающиеся выплаты.
Алеся Зубок:
"Это мое любимое дело, поэтому не считаю это работой. Это мое хобби по жизни. Я заранее знала, что вернусь в родной город. Заключила целевое направление и вернулась обратно на родину. Мне здесь нравится. Я набрала детей с трех лет, а сейчас они уже подросли - по 8-9 лет".
Алеся изменения в городе замечает как никто другой - в Хойниках она родилась, взрослела, с молоком матери впитала чувство единства с родной землей. Ее отец Михаил Кирпиченко тоже местный. Об аварии в Чернобыле узнал в Москве во время службы в армии.
Михаил Николаевич сейчас работает в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике, зоне особого контроля. На территории заповедника в 30-километровой зоне когда-то находилась деревня Кажушки, в которой что не дом, то родственники. Деревню отселили 40 лет назад, но и сейчас, как говорит мужчина, без валидола об этом вспоминать не может.
Президент Беларуси Александр Лукашенко эту тонкую связь поколений с родным краем прочувствовал еще в 1990-х. Отсюда и забота о непростой земле, но родной. Для кого-то это была просто почва - где-то плодородная, где-то не очень, местами загрязненная радионуклидами, - но для Президента эта земля была пропитана кровью отцов, защищавших Беларусь в годы Великой Отечественной войны от немецко-фашистских оккупантов. Эта земля - душа белорусов, земля предков с их могилами, и сдаться, столкнувшись с опасностью, было нельзя.
Спустя 15 лет после трагедии Александр Лукашенко посетил загрязненные территории. "Самая главная проблема - освоение брошенных земель. Они находятся в ужасном состоянии. Там, где можно будет жить (их будет немного), освоить их будет катастрофически тяжело, потому что мы их осваивали столетиями, а они заросли за 10 лет", - сказал белорусский лидер.
Все 15 лет после катастрофы оппозиция настаивала на остановке освоения чернобыльских земель и промышленного производства продуктов питания на этих территориях. Для понимания: это почти 4 тыс. населенных пунктов, среди которых 27 городов с общим населением более 2 млн человек. Суммарный ущерб для Беларуси специалисты тогда оценили в 32 бюджета республики за 1985 год, но вопреки мнению противников возрождения этого региона, ссылавшихся на огромные финансовые траты, государство взяло на себя это серьезное бремя ответственности. Пока мир дискутировал, что можно и нельзя, что выгодно и не очень, Беларусь делала. И не останавливается на достигнутом.
Например, в сентябре 2025 года в Хойниках открыли плавательный бассейн - объект, о котором мечтали все жители города от мало до велика, а теперь им завидуют и соседи. Это место стало важнейшим центром здорового образа жизни, точкой притяжения для молодежи, школьников и их родителей. Спортивный объект полностью отвечает современным стандартам.
А еще гордость города - Полесский производственный участок молокоперерабатывающего предприятия. В основном все перерабатывающие заводы на пострадавших территориях после 1986 года ликвидировали, но это уникальное - сюда по-прежнему привозят молоко из Брагинского, Наровлянского, Хойникского районов. Из него делают вкусные, качественные и чистые сыры.
Полесский комбинат построили за два года до аварии на Чернобыльской АЭС. В те годы выпускали до 20 т сыров, а еще масло. Для такого производства идеально подходила местная сырьевая база. Благодаря чернобыльской программе в 1990-х мощности начали возобновлять. До 2015 года предприятие прошло модернизацию, но совершенствоваться продолжает. В планах довести производство сыров с 12 до 19 т в сутки, что приблизит завод к объемам 1986 года. Сейчас в фаворитах находятся твердые и полутвердые сыры, но гордостью является элитная группа - сыр "Пармезан" и редкий для Беларуси "Франциск".
Как вопреки всем трудностям возрождается чернобыльская земля и почему Александр Лукашенко взял на себя ответственность за эти территории, смотрите в документальном фильме "Территория жизни. 40 лет спустя".