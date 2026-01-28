Работают свыше 400 человек: в Витебске устраняют последствия непогоды

Циклон "Леони" продолжает подкидывать испытания белорусам. В Витебске за сутки выпало до 45 см осадков. Коммунальные и дорожные службы работают круглосуточно, а улицы здесь расчищают более 140 единиц техники и свыше 400 человек.

Белорусы уже показали, что трудностей они не боятся, работают толокой. На помощь приходят предприятия и организации. Снег свозят на специальные полигоны. К четырем основным площадкам добавили две дополнительные.

Денис Койда, заместитель гендиректора управления коммунальных предприятий:

"Работает порядка 68 единиц коммунальной техники, которая вышла на очистку улиц и дворовых территорий. Задействовано для уборки порядка 400 человек. Работа организована с 05:00 и до позднего вечера. Ситуация находится под контролем".

За три недели с городских улиц уже вывезено больше 10 тыс. кубометров снега. И, как рассказали синоптики, уже 29 января в Беларусь вернутся морозы. Будет ветрено и снежно.