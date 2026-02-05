Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Гомеле около 100 домов временно остались без водоснабжения

5 февраля в Гомеле произошла аварийная ситуация на сетях Гомельводоканала. Течь водопроводной линии произошла по улице Свиридова-Яговкина.

Около 100 домов временно остались без водоснабжения.

На месте работает аварийная бригада, задействована спецтехника. Устранить аварию планируют до 17 часов.

