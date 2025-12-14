В Гомельском дворцово-парковом ансамбле будет дан старт акции "Наши дети"

15 декабря в Гомельском дворцово-парковом ансамбле стартует акция "Наши дети". Открытие пройдет в формате телемоста со всеми регионами Беларуси. Дети увидят творческие номера.

Республиканская акция под патронатом Президента с 15 декабря по 14 января по традиции объединит более 1 млн ребят из всех регионов страны. Детвору ждут новогодние представления, арт-фестивали, конкурсы и множество теплых встреч. В течение месяца руководители республиканских органов госуправления, представители организаций и общественных объединений посетят более 150 учреждений - детские интернаты, организации здравоохранения, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, школы, детские дома семейного типа.

Главная цель - подарить внимание и заботу тем, кто больше всего в этом нуждается. Акция, ставшая уже доброй традицией, проходит с 1995 года.

В 2024 году участники посетили свыше 130 учреждений. Более 64 тыс. белорусских рублей было собрано для помощи детям с заболеваниями сердца. Профсоюзы на проведение мероприятий и подарки выделили около 35 млн рублей.

Одним из главных событий станет Главная елка страны во Дворце Республики. От имени главы государства на праздник приглашены дети из всех регионов в возрасте от 8 до 14 лет из социально уязвимых категорий, дети под опекой, те, кто потерял родителей, а также школьники, добившиеся высоких результатов в учебе, спорте и творчестве.