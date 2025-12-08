В Гомельском районе началось строительство дамбы для защиты от паводков

В Гомельском районе начались работы по возведению дамбы, которая станет надежным щитом против весеннего разлива Сожа. Дамба будет удерживать паводковые воды в границах реки и поможет предотвращать затопление центрального парка и прилегающие территории Гомельского района.

На обустройство земляного сооружения потребуется 500 тыс. куб. м грунта. Проектом предусмотрены водоемы-накопители, которые станут впоследствии центрами рекреационных зон отдыха. Плюс будут установлены насосные станции, водосборные сооружения и коллекторы.

Николай Гаврилкин, первый заместитель гендиректора Гомельского областного УКС:

"Реализация проекта позволит вывести из-под угрозы подтопления 277 га земель и вести на них нормальную хозяйственную деятельность. Это позволит в соответствии с генеральными планами Гомеля развивать здесь жилищное строительство, с комфортом разместить можно будет порядка 30 тыс. человек в комфортабельных жилищных условиях, соответственно, объекты соцкультбыта, торговли, транспортной инфраструктуры".

Николай Гаврилкин, первый заместитель гендиректора Гомельского областного УКС