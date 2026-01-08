В Гомельской области МЧС работает в режиме повышенной готовности

По всей Беларуси ожидаются снегопады и сильный ветер. Как сообщают синоптики, циклон "Улли" уже двигается к Брестской области. Красный уровень опасности объявлен 9 января.

Снег, гололед и ограниченная видимость делают дороги особенно опасными. В Гомельской области все звенья МЧС в режиме повышенной готовности, усилено дежурство диспетчерских служб, проводятся частые мониторинги. Ситуацию на дорогах республиканского значения в режиме реального времени отслеживают круглосуточно 64 видеокамеры.

Виталий Попченко, начальник диспетчерской службы РУП "Гомельавтодор":

"На наших дорогах имеются дорожные измерительные станции (15 штук), которые в режиме онлайн показывают температуру воздуха, температуру поверхности, заснеженность автомобильной дороги, наличие химикатов на автомобильной дороге, их концентрацию. Эти дорожные измерительные станции сигнализируют сразу же, если происходит образование гололеда, и мы оперативно принимаем меры по направлению техники для ликвидации неблагоприятных последствий".