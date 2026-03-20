21 марта белорусы примут участие в 2 гонках на ЧР по биатлону
Автор:Редакция news.by
Чемпионат России по биатлону продолжается в Тюмени. 21 марта в программе сразу две гонки.
Сначала поклонников ждет мужской масс-старт. Белорусскую команду представят несколько стреляющих лыжников, в том числе и Дмитрий Лазовский, который завоевал на соревнованиях уже две награды: серебро в суперспринте, а также он стал вторым в составе смешанной эстафеты с Никитой Лобастовым, Динарой Смольской и Анной Солой.
Старт гонки в 10:00, а в 12:30 начинаем следить за женской эстафетой. Прямые трансляции из Тюмени ведет телеканал "Беларусь 5".