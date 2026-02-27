3.75 BYN
28 февраля в Минске пройдет финал Всебелорусской студенческой лыжни
Автор:Редакция news.by
Ярким завершением календарной зимы станет Всебелорусская студенческая лыжня. В 2026 году вводится нововведение: она пройдет в три этапа. Первые два уже состоялись: внутривузовский и региональный этапы.
Третий этап - республиканский, который состоится 28 февраля среди победителей второго этапа и 20 команд столичных вузов. Объединит их Минская городская лыжероллерная трасса в микрорайоне Веснянка.
По программе планируются лыжная эстафета, массовые забеги руководителей, преподавателей и студентов, а также концерт и праздничная атмосфера.