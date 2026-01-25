4-й этап Кубка Cодружества в спорткомплексе "Раубичи" собрал аншлаг

Большой биатлон вернулся в Раубичи. Четвертый этап Кубка Содружества собрал в спорткомплексе под Минском почти сотню сильнейших стреляющих лыжников из Беларуси и России. Для наших девушек и парней домашние соревнования - всегда ответственный праздник.

К этим состязаниям готовятся, поскольку атлетам хочется показать максимум на стрельбище и на дистанции, чтобы порадовать трибуны. К слову, все три дня старта прошли при аншлагах.

Белорусы действительно любят спорт! По статистике более 30 % населения систематически занимаются физкультурой, а среди молодежи этот показатель вообще превышает 50 %. В нашей стране культивируются свыше 130 видов. Активно развивается инфраструктура. И в каждом городе свои фавориты и предпочтения. Мы говорим "хоккей", а подразумеваем "Динамо-Минск". Футбол - это "МЛ Витебск". Гандбол - "Мешков Брест". А биатлон - всегда Раубичи.

4-й этап Кубка Содружества в комплексе собрал аншлаг. И в том, что на трибунах яблоку негде будет упасть, никто не сомневался. Небесная канцелярия испытывала зрителей на прочность. Так, в пятницу и на выходных термометр показывал приличный минус. Но наши болельщики смекалистые и подготовленные. Люди шли на биатлон семьями, захватив пледы и термосы с горячим чаем.

"Я всегда стараюсь по возможности приезжать, болеть. Я вообще болею биатлоном уже давно, болею за наших. Хочу всем сказать, не лежите на диванах, не лежите, приходите и болейте, - призвала болельщица. - Это здорово! Понимаете, так все создано для того, чтобы люди отдохнули, набрались бодрости".

Совершенно потрясающая атмосфера царила на стадионе. Организаторы подготовили для фанатов целую россыпь активностей. Здесь и прогулка на лошадиной упряжке, и снежный волейбол, и огромный фуд-корт. Можно было полюбоваться выставкой ледяных фигур, заглянуть в лазерный тир или на хоккейную бросковую зону.

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:

"Раубичи, как всегда, прекрасные. И организация на высшем уровне. Подъезжая к Раубичам, заметна большая вереница автомобилей. Приятно, что у людей эта любовь к биатлону живет, хочется, чтобы она жила вечно. Такими прекрасными событиями у нас в Раубичах мы их радовали".

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

"Идеальные условия, о которых можно было еще несколько лет назад мечтать. Снега столько, что мы уже заготовили на следующий год. Если вдруг снега не будет, у нас он уже есть".

История Раубичей началась с 1972 года

История Раубичей началась с 1972 года. И все это время объект не останавливался в своем развитии. Приоткроем завесу тайны. Даже в рамках Кубка Содружества спорткомплекс продолжал совершенствоваться. Именно по этой причине был изменен соревновательный маршрут.

Поменялась конфигурация трассы

Поменялась конфигурация трассы, чтобы привнести какую-то новизну, пояснил замдиректора РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи" Леонид Карась. "Трасса получилась намного интереснее. И второй момент. У нас идет сейчас строительство устройства системы снижения. Получалось, что мы генерировали снег на стадионе, дальше его машинами развозили на трассу. Сейчас уже вот эта система снижения, она позволит нам сыпать снег непосредственно на трассу. Ратрак будет проходить, формировать трассу и уйдем от развоза".

Не забудем про коллег! Изменение конфигурации трассы повлияло на расстановку камер. Подчеркнем, что именно биатлон считается одним из самых сложных видов спорта для организации телетрансляции. Свыше 40 устройств было задействовано при показе состязаний. Но обошлось и без новинок.

Михаил Корчинский, главный режиссер телеканала "Беларусь 5" Белтелерадиокомпании:

"Достаточно много подъемов и скоростных спусков. За всем надо уследить. Сегодня мы добавили от прошлого сезона на трассе две камеры. И одна из них - это камера на тросе, после скоростного спуска она стоит, чтобы было видно, кто к отсечке, которая подходит быстрее, и кто быстрее из спортсменов придет на стрельбу".

камера на тросе

У наших стреляющих лыжников есть добрая традиция - дома подниматься на пьедестал почета за золотом!

По итогам Кубка Содружества у нашей дружины четыре медали. Антон Смольский выиграл пасьют и был третьим в спринте. Анна Соло взяла серебро в гонке преследования. Сборная Беларуси поднялась на первую ступеньку пьедестала почета в смешанной эстафете.

Александр Лукашенко поздравил команду с достижениями. Также глава государства отметил, что организация старта в Раубичах была выше, чем на этапах Кубка мира. Поблагодарил Президент и россиян за помощь в организации такого подарка для всех любителей биатлона из Синеокой.

Антон Смольский

Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону:

"Сложно было что-то загадывать. Скажу так, что каждый работал, как мог. И, конечно, всегда хочется большего. Я думаю, если проанализировать весь этап, каждый спортсмен скажет, что где-то чего-то не хватило, где-то над чем-то надо поработать. Но, тем не менее, у нас середина сезона и много впереди интересных и важных стартов".

Анна Сола, бронзовый призер чемпионата мира по биатлону

Анна Сола, бронзовый призер чемпионата мира по биатлону:

"Конечно, я хотела, чтобы в личных гонках почаще звучал белорусский гимн. Чуть-чуть не хватило. Все равно мы сделали все, что было в наших силах".

Олег Рыженков, главный тренер Сборной Беларуси по биатлону

Олег Рыженков, главный тренер Сборной Беларуси по биатлону:

"Во второй день и сегодня особенно очень ярко выступили, завоевав две золотые медали и одну серебряную за два дня. Я считаю, что это нормально. Конечно, могло быть медалей и больше, но спорт и достаточно сложные погодные условия, не все получилось именно в спринтерской гонке".

Лидеры сборной - чета Смольских, Анна Сола и Дмитрий Лазовский - перед домашним стартом, чтобы быть в хорошей физической форме, проходили кэмп в словенской Поклюке. Именно там команду настигла новость из IBU.

Есть решение от IBU, есть решение от Международного олимпийского комитета. Состоялось уже и заседание исполкома нашего Национального олимпийского комитета, где объявлен списочный состав, и, к сожалению, этого шанса и права выступить на главном форуме не будет.

Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону

Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону:

"Конечно, мы решили, что если будет решение положительное, то мы будем хотя бы где-то недалеко. Привыкнем к европейскому снегу чуть-чуть пораньше. И, можно сказать, сделали все для того, чтобы, если вдруг решение будет положительным, то мы будем максимально готовы. Находясь там, получили информацию о том, что нас не допустили до Олимпийских игр. Не знаю, кажется, как будто уже пережила этот момент. Наверное, в Раубичах точно получится выступить. А вот дальше…"

Мы расскажем, что будет дальше! Выключаем турнир биатлонистов на Олимпиаде в Италии. Грош цена тем медалям. Награды не будут разыграны среди всех сильнейших на планете. Да и вообще все эти четыре года - "Короли-то голые!" И, кажется, что функционеры международной организации совершенно не думают, что за каждую слезинку им когда-то придется платить.