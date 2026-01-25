4-й этап Кубка Содружества: сборная Беларуси завоевала золото в эстафете

Триумфом белорусского биатлона в Раубичах 25 января завершился 4-й этап Кубка Содружества. Антон Смольский остается лидером общего зачета и уходит в отрыв от преследователей. Белорусы при этом еще и наслаждаются золотым успехом смешанной команды в эстафете.

Яркой точкой завершили выступление на 4-м этапе Кубка Содружества белорусы. Команда в блестящем стиле, использовав всего 3 дополнительных патрона, выиграла золото в смешанной эстафете.

В общей сложности наши земляки завоевали два золота, серебро и бронзу. Кроме команды в составе Динары и Антона Смольских, Степана Данилова и Анны Сола, Аня принесла серебро Беларуси в преследовании, а капитан - золото и бронзу в пасьюте и спринте соответственно.

Антон Смольский, лидер общего зачета Кубка Содружества 2025/2026:

"Основные старты еще впереди, но домашние гонки, как и домашний Кубок Содружества, - это обособленные соревнования, которые мотивируют быть в хорошей форме, побеждать и приносить медали и радость болельщикам".

Старт в Раубичах позиционировался белорусской сборной как один из двух главных, но в голове все держали Олимпиаду с надеждой на то, что здравый смысл все же возобладает у руководителей IBU.

Родные трибуны гнали вперед земляков, и биатлонисты ответили им взаимностью.