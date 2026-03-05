7 марта в Раубичах пройдут соревнования "Минская лыжня - 2026"

В субботу, 7 марта, Республиканский центр олимпийской подготовки "Раубичи" примет спортивно-массовый праздник "Минская лыжня - 2026".

Благодаря морозной и снежной зиме трасса практически готова (последние технические моменты пройдут в ночь на 7-е число), а участники соревнований в эти дни проводят заключительные тренировки.

Гостей спорткомплекса ждут 4 гонки: три биатлонные эстафеты и одна лыжная - среди женских команд - с соответствующим названием "сНЕЖНАЯ эстафета". Как всегда, организаторы подготовили массу развлечений, большой фудкорт и, конечно же, спортивную зону активностей для болельщиков.

Старт первого забега в 10:00, участие в "Минской лыжне" примут исключительно спортсмены-любители.

"Погода прогнозируется хорошая, солнечная. Ночью небольшой мороз, а днем тепло уже. Поэтому я думаю, что последние зимние моменты нужно поймать и насладиться ими полностью", - отметил государственный тренер по биатлону Юрий Альберс.