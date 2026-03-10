Александр Захарченко возглавил Белорусскую теннисную федерацию

Александр Захарченко - новый глава Белорусской теннисной федерации! Отчетно-выборная конференция прошла сегодня в штаб-квартире Национального олимпийского комитета. На этом посту новый глава организации сменил Сергея Рутенко, который на выборах взял самоотвод. Кандидатуру Александра Захарченко поддержали единогласно. Функционер, напомним, долгое время помогал Анатолию Капскому в БАТЭ. В борисовском клубе Александр занимал должность зампредседателя.

Александр Захарченко, председатель Белорусской теннисной федерации: "В ближайшее время предстоит ознакомиться с работой Федерации, но и однозначно с учетом того, что очень сильно развиваются регионы и региональный теннис в Беларуси. Посетить региональное отделение, ознакомиться с инфраструктурой, ну а дальше ставить задачи по повышению тренерской квалификации, дальше повышение конкурентоспособности членов национальной команды, подготовки резерва, ну и дальше развитие любительского тенниса".