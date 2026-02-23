Анна Сола стала чемпионкой Беларуси по биатлону в спринтерской гонке

Раубичи вновь встречают биатлон высокого уровня. Чемпионат Беларуси сегодня стартовал в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта. Программу турнира открыла женская спринтерская гонка. Второе место с отставанием в 32 секунды заняла Ирина Шаклеина, тройку призеров замкнула Елена Кулак, уступившая чемпионке две минуты. Динара Смольская участие в гонке не принимала.

Анна Сола, чемпионка Беларуси по биатлону: "Мы должны все-таки подавать пример. Очень важно бегать именно на таких стартах не для себя, а для тех, кто за нами вообще следит и за нами стремится. Поэтому, конечно, нужно выступать на таких гонках. Такие гонки важны".