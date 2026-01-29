3.74 BYN
Арина Соболенко в финале Australian Open встретится с Еленой Рыбакиной
Арина Соболенко продолжает побеждать в Мельбурне! Лидер планетарного рейтинга в четвертый раз кряду пробилась в финал первого гранд-слэма в сезоне Australian Open. Путевку в решающую стадию белоруска разыграла с 12-й ракеткой мира (украинкой Элиной Свитолиной). Противостояние завершилось в двух сетах за 1 час 18 минут. 6:2, 6:3 - итоговая победа Арины.
Арина Соболенко, первая ракетка мира:
"Мне до сих пор сложно в это поверить - четвертый финал подряд здесь, в Мельбурне. Это невероятно. Но работа еще не завершена. Элина провела потрясающий турнир, обыграла Коко Гауфф и Мирру Андрееву, и я рада, что смогла одержать победу в двух сетах. Я действительно горжусь собой".
Арина повторила редкое достижение, став всего третьей теннисисткой в мире, которой удалось выйти как минимум в семь финалов турниров Большого шлема подряд на хардовых кортах.
В титульном противостоянии 31 января белоруска встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Нас ожидает ремейк финала Australian Open 2023 года. Тогда, напомним, Соболенко отпраздновала успех в трех сетах.