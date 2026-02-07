3.73 BYN
Белорус Денис Лазавик сразится с Магнусом Карлсеном в 1/2 финала Кубка мира по быстрым шахматам
Автор:Редакция news.by
7 декабря в Лондоне минчанин Денис Лазавик в свои 19 лет попробует сотворить очередную свою сенсацию в мире шахмат. Белорусский гроссмейстер в 1/2 финала Кубка мира по быстрым шахматам сразится с одним из сильнейших представителей этого вида спорта Магнусом Карлсеном. Будет непросто, но после сложнейшего отбора наш парень не намерен останавливаться на достигнутом, тем более "блиц" - его любимая дисциплина!
Во втором полуфинале сойдутся американец Хикару Накамура и француз Алиреза Фируджа. Финал состоится в воскресенье, 8 февраля. Победитель турнира получит 250 тыс. долларов.