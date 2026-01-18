3.71 BYN
Белорус Максим Воробей выиграл серебро в масс-старте на третьем этапе Кубка России по биатлону
Белорус Максим Воробей занял второе место в большом масс-старте на третьем этапе Кубка России по биатлону в Демино Ярославской области.
Участие в большом масс-старте на 15 километров приняли 60 биатлонистов, в том числе семь белорусов. После двух огневых рубежей Максим Воробей с одним промахом шел вне десятки сильнейших, но обе стойки наш спортсмен отработал чисто, и в итоге финишировал вторым. Сенсационную победу с преимуществом над белорусом в семь секунд одержал россиянин Ярослав Конкин, доселе не имевший успехов на таком уровне. Тройку призеров замкнул Карим Халили.
После третьей стрельбы в гонке лидировал Степан Данилов, но на заключительном рубеже наш биатлонист допустил одну ошибку, вследствие чего откатился на седьмое место. Никита Лобастов показал 18-й результат, Павел Белько занял 27-ю позицию, Александр Голяк стал 55-м, Виталий Казаченок расположился вслед за ним, Андрей Гаврош - 59-й.