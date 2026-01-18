Белорус Максим Воробей выиграл серебро в масс-старте на третьем этапе Кубка России по биатлону

Участие в большом масс-старте на 15 километров приняли 60 биатлонистов, в том числе семь белорусов. После двух огневых рубежей Максим Воробей с одним промахом шел вне десятки сильнейших, но обе стойки наш спортсмен отработал чисто, и в итоге финишировал вторым. Сенсационную победу с преимуществом над белорусом в семь секунд одержал россиянин Ярослав Конкин, доселе не имевший успехов на таком уровне. Тройку призеров замкнул Карим Халили.