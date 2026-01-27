Белоруска Арина Соболенко вышла в полуфинал Australian Open

Белоруска Арина Соболенко в четвертый раз подряд вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. В четвертьфинале белоруске противостояла 27-я в мировом рейтинге американка Ива Йович. Встреча продолжалась полтора часа и завершилась в двух сетах в пользу Арины - 6:3, 6:0. Однако несмотря на счет, эта победа для первой ракетки мира оказалась непростой.

Арина Соболенко, первая ракетка мира news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6839af42-4026-4bad-a108-55f313ca2918/conversions/879a28ef-03d1-477c-9fa7-7177165e4a72-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6839af42-4026-4bad-a108-55f313ca2918/conversions/879a28ef-03d1-477c-9fa7-7177165e4a72-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6839af42-4026-4bad-a108-55f313ca2918/conversions/879a28ef-03d1-477c-9fa7-7177165e4a72-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6839af42-4026-4bad-a108-55f313ca2918/conversions/879a28ef-03d1-477c-9fa7-7177165e4a72-xl-___webp_1920.webp 1920w

Арина Соболенко, первая ракетка мира:

"Эта девочка серьезно проверила меня в последних двух раундах - она невероятный игрок. Матч был очень тяжелым. Несмотря на счет, все было совсем не просто. Она показывала потрясающий теннис, заставила меня подняться на уровень выше, и я безумно рада победе".

Совсем скоро станет известно имя соперницы Соболенко по полуфиналу. Ею будет победительница противостояния между Кори Гауфф и Элиной Свитолиной. Этот поединок стартует в 11:00.

Арина Соболенко дважды подряд выигрывала Australian Open (2023, 2024), а год назад уступила в финальном поединке Мэдисон Киз.