Белоруска Арина Соболенко вышла в полуфинал Australian Open

Белоруска Арина Соболенко в четвертый раз подряд вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. В четвертьфинале белоруске противостояла 27-я в мировом рейтинге американка Ива Йович. Встреча продолжалась полтора часа и завершилась в двух сетах в пользу Арины - 6:3, 6:0. Однако несмотря на счет, эта победа для первой ракетки мира оказалась непростой.

Арина Соболенко, первая ракетка мира

Арина Соболенко, первая ракетка мира:

"Эта девочка серьезно проверила меня в последних двух раундах - она невероятный игрок. Матч был очень тяжелым. Несмотря на счет, все было совсем не просто. Она показывала потрясающий теннис, заставила меня подняться на уровень выше, и я безумно рада победе".

Совсем скоро станет известно имя соперницы Соболенко по полуфиналу. Ею будет победительница противостояния между Кори Гауфф и Элиной Свитолиной. Этот поединок стартует в 11:00.

Арина Соболенко дважды подряд выигрывала Australian Open (2023, 2024), а год назад уступила в финальном поединке Мэдисон Киз.

Первый в сезоне турнир серии Большого шлема завершится 1 февраля.

