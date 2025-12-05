Белоруска Динара Смольская стала шестой в масс-старте на этапе Кубка Содружества по биатлону

Участие в женском масс-старте приняли 30 лучших биатлонисток общего зачета турнира, в это число попали и шестеро белорусок. Победительница спринта Динара Смольская после первой стрельбы зашла на два штрафных круга, из-за чего на второй круг дистанции отправилась лишь 18-й. На трех следующих огневых рубежах наша спортсменка была безупречна, благодаря чему поднялась в верхнюю часть пелотона. До подиума не хватило 12 секунд - Динара финишировала шестой.