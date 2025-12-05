3.76 BYN
Белоруска Динара Смольская стала шестой в масс-старте на этапе Кубка Содружества по биатлону
5 декабря крепкие морозы в Ханты-Мансийске добавили экстремальности гонке с массового старта на втором этапе Кубка Содружества по биатлону.
В непростых погодных условиях сражались белорусские биатлонистки, и Динара Смольская смогла ворваться в цветочную церемонию.
Участие в женском масс-старте приняли 30 лучших биатлонисток общего зачета турнира, в это число попали и шестеро белорусок. Победительница спринта Динара Смольская после первой стрельбы зашла на два штрафных круга, из-за чего на второй круг дистанции отправилась лишь 18-й. На трех следующих огневых рубежах наша спортсменка была безупречна, благодаря чему поднялась в верхнюю часть пелотона. До подиума не хватило 12 секунд - Динара финишировала шестой.
Тройку призеров составили россиянки Виктория Метеля, Анастасия Гришина и Кристина Резцова. Из белорусок в двадцатку вошла только Ирина Шаклеина, показавшая 13-й результат. Анна Сола с восемью промахами заняла 21-е место, Ксения Воробей - 25-я, Елена Кулак стала 28-й, Виктория Шашкова расположилась следом (подробности в видео).