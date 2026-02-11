Белоруска Смольская стала четвертой в спринте на сочинском этапе Кубка Содружества по биатлону

Программу этапа открыла мужская спринтерская гонка, на старт которой вышли 74 биатлониста. Лучшим из белорусских спортсменов стал Максим Воробей, который с одним кругом штрафа замкнул десятку сильнейших. Лидер общего зачета Антон Смольский допустил два промаха и занял пятнадцатую позицию. Тройку призеров составили россияне Карим Халили, Кирилл Бажин и Роман Сурнев.

Участие в женской спринтерской гонке приняли 47 биатлонисток. На первом огневом рубеже Смольская допустила один промах и имела десятый график, а на стрельбе стоя справилась без ошибок. На финише Динара показала четвертый результат, уступив в споре за бронзу россиянке Наталье Шевченко 9 секунд. Победу одержала Анастасия Халили, второе место заняла лидер общего зачета Кристина Резцова.

Динара Смольская, олимпийская чемпионка - 2018 по биатлону: "До этого были хуже результаты. Была, конечно, победа в спринте в начале сезона, но все-таки все силы, вся энергия, вся наша горная подготовка - все готовилось именно к этим стартам. Спринт всегда был сложной для меня гонкой, но я настраиваюсь на то, чтобы в гонке преследования уже навязать борьбу именно за медали".