Белорусская бильярдистка Перепечаева-Чернухо стала чемпионкой мира в динамичной пирамиде

Наша Екатерина Перепечаева-Чернухо выиграла золото чемпионата мира по бильярду в Самарканде в дисциплине "динамичная пирамида". За столами сражались топовые бильярдистки из России, Казахстана и Беларуси.



Чемпионат стал одним из самых масштабных соревнований в сезоне. Отдельные партии продолжались несколько часов. Белоруска прошла плей-офф, а в финале уверенно разобралась с россиянкой 5:2. К слову, это третий титул чемпионки мира для нашей Екатерины.