Белорусская лыжница Королева стала шестой в спринте на этапе Кубка России

Белоруска Анна Королева выступила в финале классического спринта на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который стартовал в Ижевске, сообщает БЕЛТА.

На старт квалификации в спринте классическим стилем вышли 56 девушек. Королева показала в отборе пятый результат, затем заняла третье место в своем четвертьфинале и второе - в полуфинале. В решающем забеге Анна пересекла финишную черту шестой. Победу одержала представительница Свердловской области Наталья Крамаренко, серебро взяла Анастасия Фалеева (Татарстан), тройку замкнула Алена Баранова (Ленинградская обл.).

Этот результат стал для Королевой лучшим в текущем розыгрыше Кубка России. На минувшей неделе белорусская спортсменка получила нейтральный статус от FIS, что позволяет ей заявиться на этапы Кубка мира по лыжным гонкам. Анна готовится принять участие в престижной многодневке Тур де Ски, которая пройдет в Италии с 28 декабря по 4 января.