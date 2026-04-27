Белорусская теннисистка Соболенко в тяжелой борьбе вышла в 1/4 финала турнира в Мадриде

Победные новости приходят из Испании. Арина Соболенко продолжает защиту чемпионского титула на тысячнике в Мадриде. Очередного успеха первая ракетка мира добилась в игре против представительницы Японии Наоми Осаки.



Матч получился напряженным и продолжался 2 часа 22 минуты. Итоговый счет встречи - 6:7, 6:3, 6:2. В четвертьфинале белоруска сыграет с американкой Хейли Баптист.