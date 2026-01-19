Белорусские биатлонисты не смогут выступить на зимней Олимпиаде в Италии

К большому сожалению, Международный союз биатлонистов (IBU) остался непреклонен: белорусские стреляющие лыжники уже точно не выступят на зимних Олимпийских играх в Италии. IBU опубликовал окончательный список олимпийских квот, белорусских спортсменов в нем нет. Игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Тем временем стал известен окончательный состав сборной Беларуси по мини-футболу на чемпионат Европы. Здесь нужно отдать должное УЕФА: организация демонстрирует объективность и профессионализм. В заявку белорусской дружины включены 14 игроков: 12 полевых и 2 вратаря.