Белорусские биатлонисты поборются за победу в одиночной смешанной эстафете в Ижевске
Автор:Редакция news.by
Сразу три белорусских дуэта будут бороться за победу в одиночной смешанной эстафете 10 января. В Ижевске продолжается чемпионат России по биатлону, в котором также участвуют белорусы.
В первой белорусской команде выступят Ксения Воробей и Степан Данилов, второй дуэт составят Ирина Шаклеина и Никита Лобастов, а третья пара сборной - Анна Макарская и Александр Голяк.
Прямая трансляция сингл-микста начнется в 10:25 на телеканале "Беларусь 5".