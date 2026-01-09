Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Белорусские биатлонисты поборются за победу в одиночной смешанной эстафете в Ижевске

Сразу три белорусских дуэта будут бороться за победу в одиночной смешанной эстафете 10 января. В Ижевске продолжается чемпионат России по биатлону, в котором также участвуют белорусы.

В первой белорусской команде выступят Ксения Воробей и Степан Данилов, второй дуэт составят Ирина Шаклеина и Никита Лобастов, а третья пара сборной - Анна Макарская и Александр Голяк.

Прямая трансляция сингл-микста начнется в 10:25 на телеканале "Беларусь 5".

