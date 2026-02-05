Смольский: Биатлон все более популярен с каждым годом

Ведущие белорусские биатлонисты проводят в "Раубичах" заключительные тренировки перед вылетом в Сочи, где уже на следующей неделе пройдет 5-й этап Кубка Содружества.

Высокий темп борьбы и эмоциональное состояние после домашних стартов - команда намерена сохранить, и дальше радовать зрителей.

Кубок Содружества уехал, но ощущение большого праздника в "Раубичах" осталось. Попадая на трибуны комплекса, все еще чувствуется та самая наэлектризованная, свежая энергетика зрительской поддержки, которая царила здесь во время недавних соревнований, прошедших при полном аншлаге.

Яркие и красивые воспоминания о тех днях живы: как болельщики горячо поддерживали атлетов, как те сражались в каждой из пяти захватывающих гонок. Эта особая атмосфера создает впечатление, будто биатлонный сезон здесь и не заканчивался. И отчасти это правда.

Хотя большая часть команды, особенно женский состав, уже отправилась готовиться к ключевому февральскому этапу в Сочи на знаменитой олимпийской трассе "Лаура", основа сборной продолжает работу прямо в "Раубичах". Здесь, на родной базе, перед вылетом на важнейший старт сезона трудятся чемпионы недавнего турнира.

В эти дни на комплексе можно встретить Анну Солу, а также победителей смешанной эстафеты Кубка Содружества - Антона Смольского, Динару Смольскую и Дмитрия Лазовского. Вся элита белорусского биатлона плодотворно проводит заключительные тренировки в привычных стенах "Раубичей".

Успех прошедших соревнований подтвердили и высокие телевизионные рейтинги. Смешанная эстафета, в частности, показала просто «сумасшедший» зрительский интерес.

"Биатлон все более популярен с каждым годом. Это интересно, это мотивирует. Это биатлон, это классика, это лучший вид спорта в мире", - заявил серебряный призер Олимпийских игр - 2022 по биатлону Антон Смольский.

Роман Синиченко, старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону:

"Конкуренция в нашем виде спорта с каждым годом опять же взрастает. Ребята подрастают, молодое поколение, пытаются догнать именитых спортсменов, титулованных. А, соответственно, те, у кого есть награды, стараются держать марку и также тренируются усерднее и усерднее".

Пока эхо трибунных оваций еще живет в стенах комплекса, биатлонисты переключились на финальный этап подготовки. Сейчас идет конкретная, целенаправленная работа перед сочинским этапом, который стартует в горах уже менее чем через неделю.

Спортсменов ждет насыщенная большая программа, вмещающая четыре соревновательных дня. Все гонки, как ожидается, будут показаны в прямом эфире на "Беларусь 5".

Эти старты традиционно бьют не только спортивные, но и общие телевизионные рейтинги страны, доказывая, что биатлонный сезон только набирает обороты и зрительский интерес.