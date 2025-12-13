Белорусские киберспортсмены готовятся к Первой киберспортивной Олимпиаде

Под эгидой Белорусской федерации киберспорта в эти дни проходит финал Национальной лиги. Турнир по Counter-Strike собрал 15 клубов со всей страны. В течение нескольких месяцев шли отборочные этапы. Сегодня финалы. К слову, Национальная лига со следующего года начнет вести реальную статистику белорусских кибератлетов, что позволит составлять рейтинги и топы, отслеживать их успехи и усилить конкуренцию в среде.

Алексей Кузнецов, зампредседателя Белорусской федерации киберспорта:

"Растет киберспорт, индустрия и количество площадок, количество мероприятий турниров. Недавно я общался с представителем из Гомеля, у них там классно развивается молодежное движение. По всей республике это идет, просто для многих это как-то вне зоны видимости. Но вместе работаем над тем, чтобы ценность была и для молодежи, и для тех, кто постарше, и соревновательная спортивная деятельность развивалась".

Денис Богуш, председатель Белорусской федерации киберспорта:

"Мы готовимся к Олимпиаде. Где-то на подсознании мы думаем о том как действовать, когда ее объявят. Мы ждем ее в 2027 году. Надо много сделать еще для того, чтобы быть готовыми, чтобы попасть на эту Олимпиаду. Надо работать по внешнему контуру - с Международной федерацией, и надо работать с игроками. На чемпионате мира мы хорошо себя чувствуем, а к Олимпиаде будет готовиться весь мир. Первая Олимпиада. Представляете, привезти первую олимпийскую медаль с киберспортивных игр. Мне кажется, это будет очень серьезная конкуренция".