Белорусских и российских гимнастов допустили к европейским турнирам

Европейский гимнастический союз допустил белорусских и российских атлетов к участию в турнирах организации в нейтральном статусе.

Решение принято большинством. 27 делегатов проголосовали за восстановление соревновательного статуса, 15 человек были против.

Напомним, в союз входят 5 видов: художественная и спортивная гимнастики, прыжки на батуте, акробатика и аэробика. Теперь у наших спортсменов есть шанс пройти отбор на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Решение союза вступает в силу с 1 января 2026 года.