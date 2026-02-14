Белорусский биатлонист Максим Воробей третью гонку подряд в Сочи - в топ-10

Опытный белорусский биатлонист Максим Воробей в третьей гонке кряду в Сочи завоевывает место в лучшей десятке и второй раз подряд в цветочной церемонии.



14 февраля в невероятно сложных погодных условиях, когда туман чередовался с дождем и снегом, в масс-старте 5-го этапа Кубка Содружества он стал четвертым, остановившись в шаге от пьедестала. Напомним, ранее уроженец Борисова финишировал высоко в спринте и гонке преследования.