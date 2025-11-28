3.72 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
Белорусский биатлонист Смольский победил в спринте на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске
Победные новости из Ханты-Мансийска. Антон Смольский выиграл спринтерскую гонку в рамках первого этапа Кубка России. Наш биатлон показал самый быстрый ход по дистанции. Два огневых рубежа прошел на ноль. Блестящая гонка и блестящий результат.
Участие в мужском спринте приняли 106 биатлонистов, среди них 14 представителей Беларуси. Лидер нашей национальной команды Смольский обошелся без промахов на обоих огневых рубежах и показал лучшее время на финише, опередив россиянина Александра Поварницына на 6,5 секунды.
Тройку призеров с отставанием от победителя в 14 секунд замкнул Антон Бабиков.
Двадцатку сильнейших в спринте замкнул наш Дмитрий Лазовский. В гонку преследования из белорусов также попали Никита Лобастов (29-й), Павел Белько (36-й), Иван Тулатин (37-й), Илья Авсеенко (41-й), Степан Данилов (51-й) и Александр Голяк (56-й). Вне воскресного пасьюта остались Алексей Логвинов (67-й), Кирилл Бабуров (75-й), Глеб Орловский (77-й), Денис Еремов (78-й), Андрей Гаврош (96-й) и Виталий Казаченок (101-й).
30 ноября программа первого этапа Кубка России продолжится гонками преследования. В 9:00 по белорусскому времени на старт выйдут женщины, а в 12:00 - мужчины.