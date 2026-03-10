Белорусский лыжник Роман Свириденко завоевал золото на Паралимпиаде в Италии

Белорусский лыжник Роман Свириденко выиграл золото Паралимпиады! В финале в спринте классическим стилем у мужчин на дистанции 900 метров наш земляк показал время 2 минуты 35 секунд, опередив немца Себастьяна Марбургера на 2,7 секунды.



Это первая медаль для белорусских паралимпийцев в Италии. Напомним, наши земляки в Италии выступают с государственной символикой - ждем церемонию награждения и наш гимн.