Белорусы допущены к турнирам World Boxing в нейтральном статусе

Белорусские боксеры в нейтральном статусе допущены к турнирам под эгидой World Boxing. Как отмечается в заявлении, чтобы получить возможность участвовать в соревнованиях, спортсмены должны будут пройти тщательную проверку.

Еще в 2025 году МОК временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне. В программе Олимпийских игр 2028 года вид спорта будет представлен под эгидой именно этого органа.

В минувшем месяце исполнительный совет World Boxing одобрил заявку Федерации бокса Беларуси на вступление в организацию.