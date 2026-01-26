3.74 BYN
Белорусы завоевали четыре медали на домашнем этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах
Четыре медали завоевали белорусы на домашнем этапе Кубка Содружества по биатлону. Сборная страны ярко завершила домашний этап турнира победой в смешанной эстафете. Равных не было основной команде, в составе которой выступила чета Смольских - Антон и Динара, Анна Сола и Степан Данилов.
Капитан сборной финишировал в гордом одиночестве с национальным флагом, на 36 секунд триумфаторы опередили первый квартет России.
Олег Рыженков, главный тренер сборной Беларуси по биатлону:
"Конечно, настроение хорошее, особенно в последний день, когда завоевывается золотая медаль, тем более в эстафете с такими сильными соперниками. Это здорово! Немножко осадочек остался после первого дня, после спринтерской гонки, где не все получилось у девчонок и у ребят. Если девочки бежали быстро, но немножко напортачили на рубежах, то ребята, наоборот, стреляли хорошо, но немножко с работой инвентаря были проблемы. Но, тем не менее, очень ярко выступили, завоевав две золотые медали и одну серебряную за два дня. Я считаю, что это нормально".
Ранее также на высшую ступень пьедестала поднялся капитан сборной Антон Смольский в гонке преследования, в спринте он был третьим. Есть в копилке белорусов серебро в пасьюте, его примерила Анна Сола.
Пятый этап соревнований с 11 по 15 февраля примут Сочи. В программе спринты, пасьюты, масс-старты и командные гонки.
Антон Смольский - в лидерах общего зачета турнира.