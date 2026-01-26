Белорусы завоевали четыре медали на домашнем этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

"Конечно, настроение хорошее, особенно в последний день, когда завоевывается золотая медаль, тем более в эстафете с такими сильными соперниками. Это здорово! Немножко осадочек остался после первого дня, после спринтерской гонки, где не все получилось у девчонок и у ребят. Если девочки бежали быстро, но немножко напортачили на рубежах, то ребята, наоборот, стреляли хорошо, но немножко с работой инвентаря были проблемы. Но, тем не менее, очень ярко выступили, завоевав две золотые медали и одну серебряную за два дня. Я считаю, что это нормально".