"Бильярд - это жизнь": белоруска стала чемпионкой мира по бильярдному спорту

Громкая новость на уходящей неделе пришла из жаркого Самарканда, где проходил чемпионат мира по бильярду. В дисциплине "Динамичная пирамида" не было равных девушке из Борисова Екатерине Перепечаевой-Чернухо.

Белоруска в финале справилась с более рейтинговой спортсменкой из России. Успех Екатерины не первый на планетарном форуме, но именно этот самый важный.

Ольга Иванова, спортивный директор по пирамиде Белорусской ассоциации бильярдного спорта:

"Около 150 спортсменов принимало участие более чем из 10 стран. Екатерина Перепечаева-Чернухо завоевала первое место среди женщин. Мы очень рады. Для Белорусской ассоциации бильярдного спорта это свежий глоток воздуха. Прекрасное достижение, мы надеемся, даст толчок для еще большего развития бильярдного спорта в Республике Беларусь".

Чтобы эффект от победы стал еще больше, Екатерина рассказала нюансы игры.

Екатерина Перепечаева-Чернухо news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6aee8208-54c5-4549-8571-5382e8f953ed/conversions/86b442c1-3f57-4738-b81e-342ec1ba3baa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6aee8208-54c5-4549-8571-5382e8f953ed/conversions/86b442c1-3f57-4738-b81e-342ec1ba3baa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6aee8208-54c5-4549-8571-5382e8f953ed/conversions/86b442c1-3f57-4738-b81e-342ec1ba3baa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6aee8208-54c5-4549-8571-5382e8f953ed/conversions/86b442c1-3f57-4738-b81e-342ec1ba3baa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Екатерина Перепечаева-Чернухо, чемпионка мира - 2026 по бильярду в дисциплине "Динамичная пирамида":

"Динамичную пирамиду мы играем только оранжевым шаром, бьем только по нему. На столе есть разметка, на пересечении линий выставляем пирамиду. Потом нужно выставить биток, т. е. это оранжевый шар, которым мы будем разбивать".

Белоруска в финале чемпионата мира встречалась с более рейтинговой россиянкой Екатериной Брытченко и победила со счетом 5:2.

"Наша белорусская команда присутствовала на трибунах, болела и поддерживала. Когда у меня было волнение, я могла перевести взгляд на них, они меня успокаивали", - поделилась Екатерина Перепечаева-Чернухо.

Екатерина Перепечаева-Чернухо news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35c2af6b-30b9-431d-af26-1852a9c4b8f4/conversions/ff1e6eed-8ce4-4370-a6c2-d92702fe246d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35c2af6b-30b9-431d-af26-1852a9c4b8f4/conversions/ff1e6eed-8ce4-4370-a6c2-d92702fe246d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35c2af6b-30b9-431d-af26-1852a9c4b8f4/conversions/ff1e6eed-8ce4-4370-a6c2-d92702fe246d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35c2af6b-30b9-431d-af26-1852a9c4b8f4/conversions/ff1e6eed-8ce4-4370-a6c2-d92702fe246d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Этот титул чемпионки мира уже третий для Екатерины, но самый ценный успех добыт именно в Узбекистане. Хоть бильярд неолимпийский вид спорта, НОК Беларуси не только следит за успехами белорусов, но и помогает им.

"В конце апреля 2024 года у нас был переизбран председатель Белорусской ассоциации бильярдного спорта. Им стал Марковский Роман Викторович. Благодаря ему развитие получил бильярдный спорт. Мы видим, что бильярд показывают по телевидению, идет его популяризация, также готовятся новые спортсмены", - отметила Ольга Иванова.

"Для меня бильярд - это жизнь. Я сама из города Борисова, там же и работаю. В физкультурно-оздоровительном центре находится школа бильярда, куда можно привести ребенка с 8 до 15 лет. У меня очень много ребят, которые уже участвовали на чемпионатах мира, являются призерами первенств Республики Беларусь. Передаю свой опыт молодому поколению", - заключила Екатерина Перепечаева-Чернухо.