Более 100 человек стали участниками соревнований по зимним триатлону и дуатлону в Логойске

Самых сильных и выносливых определяют сегодня на соревнованиях по зимним триатлону и дуатлону.

Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Это хорошо подтверждают и участники сегодняшних соревнований по зимним триатлону и дуатлону, которые проходят в Логойском районе на спортивно-оздоровительной базе "Заячья поляна". Она славится еще и тем, что является площадкой для подготовки наших профессиональных спортсменов. Но сегодня эта площадка доступна для всех, в том числе для тех, кто занимается этим видом спорта на любительском уровне.

Участникам необходимо было сначала пробежать более 3 км, затем надо было рассекать эти снежные дороги на велосипедах более 5 км, последний этап, если в настоящем триатлоне это плавание, то здесь его заменили лыжными гонками на дистанции 6 км.

Дмитрий Толкачев, председатель Белорусской федерации триатлона: "Проводим в этом месте уже четвертый раз, а вообще мы проводим уже девятый зимний триатлон в нашей истории, Белорусской федерации триатлона. В прошлом году добавили еще зимний дуатлон. Зимний триатлон включает в себя три дисциплины: бег, горный велосипед и лыжная гонка. В дуатлоне у нас лыжная гонка и бег. В среднем стартует порядка 100 участников. Мы, конечно же, хотим, чтобы эта дисциплина больше развивалась. И в наших соревнованиях участвовали не только триатлонисты, потому что здесь участвуют в основном только триатлеты. Мы бы хотели, чтобы участвовали и лыжники".